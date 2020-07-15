أوضحت صحة القصيم أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات مركز «تأكد» في القصيم بلغ 745 مستفيدا، وذلك منذ تدشينه (الأربعاء) الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن مراكز «تأكد» خُصصتها «الصحة» للذين لايشكون من أعراض، أو لديهم أعراض خفيفة، ويعتقدون أنه حصل لهم مخالطة بشخص مصاب، ويُقدم فيها خدمة الفحص لفايروس كورونا من خلال عمل المسحات اليومية، عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، حيث توجد مراكز تأكد حالياً في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، وستتواجد خلال الأيام القليلة القادمة في جميع مناطق المملكة، وهذه الفحوصات تبين مدة انتشار الفايروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكون بؤر للتفشي.