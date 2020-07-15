ضمن أنشطة المسؤولية الاجتماعية ببنك الجزيرة واستمراراً للجهود المبذولة لتخفيف آثار أزمة كورونا، يواصل البنك مساهماته المجتمعية ومسيرته في دعم متضرري الجائحة، بالإضافة إلى دعم الأسر المنتجة في مختلف مناطق المملكة.



وقد بادر بنك الجزيرة إلى توقيع اتفاقيات عدة مع جهات غير ربحية لتصنيع (40.000) كمامة قماشية، من صناعة الأسر المنتجة دعماً لهم، حيث تم توزيعها في عدد من مناطق المملكة على مستفيدي الجمعيات الخيرية والمراكز الإيوائية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.



وقد شمل نطاق التوزيع عدداً من المدن والمحافظات، شملت: الخبر، الدمام، أبها، خميس مشيط والأفلاج، إضافة إلى عدد من محافظات منطقة الرياض، فضلاً عن المراكز الإيوائية.



وقد أفاد الدكتور فهد العليان رئيس مجموعة المسؤولية الاجتماعية بأن هذا العمل يأتي استمراراً لجهود البنك المبذولة للمساهمة في تخفيف آثار كورونا، واستكمالاً لما مضى من مشاريع إغاثية ودعم بالأدوات الطبية سبق تنفيذها خلال الأشهر القليلة الماضية، وأضاف العليان أن بنك الجزيرة لن يألو جهداً في خدمة الوطن وأبنائه والمتضررين من هذه الجائحة بشكل خاص عبر مشاريعه وبرامجه.