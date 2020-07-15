كشفت وزارة الصحة أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات عيادات «تطمّن» في حائل بلغ 16200 مستفيد، وذلك منذ بدء العمل بها وحتى الآن.



وأضافت أن خدمات عيادة «تطمن» تُقدم من خلال11 عيادة، موزعة على مرافق صحية عدة شملت 3 مراكز للرعاية الصحية الأولية داخل مدينة حائل هي (شراف، الطريفي، الجامعيين)، بالإضافة إلى جميع مستشفيات المحافظات الثماني.



تجدر الإشارة إلى أن عيادات «تطمن» مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال. وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.