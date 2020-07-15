أعلنت الهيئة العامة للترفيه الاشتراطات التنظيمية في مدن الملاهي ومراكز الترفيه، معربة عن تقديرها لملّاك مدن الملاهي ومراكز الترفيه جهودهم الكبيرة، وحرصهم المستمر في العمل مع الهيئة لتحقيق كافة الاشتراطات التنظيمية، التي تضمن سلامة العاملين والزوّار.

وبحسب ما أوضحته هيئة الترفيه عبر حسابها في «تويتر»، فقد جاءت الاشتراطات التنظيمية في مدن الملاهي ومراكز الترفيه كالتالي:

- الأخذ بعين الاعتبار إمكانية عمل التقصي الوبائي للمخالطين من الحضور والمنظمين.

- تدريب الموظفين قبل الافتتاح على الإجراءات وبروتوكولات السلامة

- تدريب جميع العاملين في الموقع على مبادئ مكافحة العدوى لغير الممارسين الصحيين.

- متابعة الإجراءات الصحية الاحترازية على جميع العاملين بشكل إلزامي.

- تسجيل جميع الموظفين العاملين في مواجهة العامة في تطبيق «موعد».

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ قد أعلن معاودة نشاط المراكز الترفيهية، وذلك من خلال حملة «#ترفيهنا_آمن» التي أطلقتها الهيئة الأحد الماضي عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي، إذ أتاحت الهيئة الدليل الإرشادي لعودة الأنشطة الترفيهية عبر زيارة موقع الهيئة العامة للترفيه عبر الرابط التالي:

‏https://www.gea.gov.sa/media/2503/entertainmentguideline2020.pdf.