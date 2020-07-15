استفاد 132 مصابا بفايروس كورونا من العلاج باستخدام بلازما الدم للمتعافين، ضمن دراسة بحثية يشارك بها مجموعة من الباحثين والمراكز البحثية في المملكة.وبينت وزارة الصحة أن الفريق البحثي يعمل بشكل مستمر على توسيع نطاق الدراسة في جميع مناطق المملكة، وذلك لتهيئة المنشآت الصحية التي ترغب المشاركة والانضمام لهذا البحث.وأوضحت أن البحث مايزال يستقطب المتبرعين المتعافين من مرض كورونا عن طريق التسجيل مباشرة على الموقع الرسمي للدراسة على الإنترنت، وعبر منصات التواصل الإلكترونية «تويتر»، أو عن طريق الإيميل أو الهاتف الخاص بالدراسة، وقد تواصل مع الموقع التعريفي الرسمي للدراسة عدد كبير من المهتمين من داخل وخارج المملكة تجاوز 18000 زائر خلال الأسابيع القليلة الماضية.وأكدت «الصحة» أن الدراسة مازالت نتائجها أولية ولم تظهر في الدراسة أي مؤشرات لخطورة هذا العلاج وأنه إجراء آمن، وبإذن الله يكون مفيدا للمرضى، خصوصا إذا تم أخذه في المراحل الأولى، إلا أن الأبحاث تحتاج إلى فترة للتأكد من جميع النتائج وسيتم تقييمها ونشرها في الفترة القريبة القادمة. وقالت وزارة الصحة: «شارك في الدراسة حتى الآن على مستوى المملكة 20 مستشفى من مختلف القطاعات الصحية، وهناك رغبة شديدة لدى الكثير من المستشفيات للمشاركة والتفاعل مع هذه الدراسة، كما يوجد أكثر من 634 متبرعا، وهو عدد ممتاز يعكس مدى اهتمام المجتمع بالدراسات والأبحاث».