أصدرت أمس (الثلاثاء) محكمة العدل الدولية في لاهاي حكماً يتعلق بالاستئناف المقدم من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، القاضي باختصاص مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) بنظر الشكوى المقدمة من دولة قطر ضد الدول الأربع بناءً على اتفاقية شيكاغو لعام 1944.وعبر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا عبدالعزيز بن عبدالله أبوحيمد عن احترام المملكة العربية السعودية لقرار المحكمة، إلا أنها تود التوضيح أن الحكم الصادر من المحكمة اقتصر على بيان مدى وجود اختصاص لمجلس منظمة الطيران المدني (الإيكاو)، وليس له علاقة بالأسس الموضوعية في الشكوى المقدمة من قبل دولة قطر. ومن جهتها، أكدت سفيرة دولة الإمارات لدى هولندا أن هذا الخلاف لن يحل عن طريق «إيكاو» أو أي منظمة دولية أخرى، ولن تعود العلاقات إلى ما كانت عليه إلا عندما تلتزم قطر أمام الدول الأربع بتنفيذ اتفاقيات الرياض. ومن جهة أخرى، صرح سفير مملكة البحرين غير المقيم لدى مملكة هولندا الشيخ فواز آل خليفة،، أن محكمة العدل الدولية أصدرت أمس حكمين بتقرير اختصاص منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) النظر في الشكويين اللتين تقدمت بهما دولة قطر؛ الأولى ضد مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية ودولة الامارات العربية المتحدة. والثانية ضد الدول الثلاث بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية، حول قرارات سيادية وإجراءات قانونية صحيحة، اتخذتها الدول الأربع في إطار مقاطعة قطر في يونيو 2017. وقال آل خليفة في الوقت الذي تعرب فيه مملكة البحرين عن الاحترام الكامل لقرار محكمة العدل الدولية، ومبادئ القانون الدولي بالحفاظ على أمن وسلامة وانسيابية الحركة الجوية، فإنه وجب التنويه إلى أن الحكمين المشار إليهما يتعلقان بمدى اختصاص مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) النظر في هاتين الشكويين من عدمه وذلك وفقاً لاتفاقية شيكاغو عام 1944، واتفاقية عبور الخدمات الجوية الدولية، ومن ثم ليس للحكمين أي تأثير أو دلالة على موضوع النزاع أو الفصل في المزاعم القطرية التي لا أساس لها، وتستهدف مقدرات الدول الأربع وأمنها.