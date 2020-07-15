أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل أن وجود فروع للجامعات في جميع محافظات المنطقة أسهم بشكل كبير في رفع مستوى الوعي والثقافة لدى أبناء هذه المحافظات، لافتاً النظر إلى أن ذلك كان أحد أهم مخرجات إستراتيجية المنطقة في جانب بناء الإنسان.ودعا لدى استقباله في مقر الإمارة بجدة أمس (الثلاثاء)، رئيس جامعة الطائف المعين حديثاً الدكتور يوسف عسيري، إلى ضرورة أن تخرج الجامعات إلى ما وراء أسوارها، وأن يكون لها دورها في المجتمع، إضافة إلى أهمية تفعيل دور مراكز البحوث والدراسات فيها وصولاً لتمكينها من المشاركة في وضع خطط تطوير محافظات المنطقة، والارتقاء بمستوى الخِدْمات، وتنمية المجتمعات المحلية.وهنأ أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس جامعة الطائف بمناسبة تعيينه، سائلاً الله له التوفيق في المهمات الموكلة إليه.فيما عبّر الدكتور عسيري عن شكره للأمير خالد الفيصل على دعمه الدائم غير المحدود للجامعة وبرامجها.ثمّ قدّم الدكتور عسيري للأمير خالد الفيصل شرحاً عن خطط الجامعة التي تركز على الاستثمار في المعرفة والبحث العلمي، وكذلك خطتها للقبول للعام الجامعي القادم.