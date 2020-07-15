نجح مركز القلب في القصيم بالتعاون مع وحدة الجهاز الهضمي والمناظير في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، في إجراء عملية نادرة لمريضة تعاني من التهاب شديد بالرئة وتجمع صديدي ناتج من مضاعفات عملية قص المعدة، ما أدى إلى وجود قناة وفتحة بين الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي، حيث أظهرت الفحوصات السريرية والأشعة المقطعية والمنظار العلوي وجود فتحة بين الجهازين وهي من المضاعفات النادرة.

وتم أخذ المريضة إلى معمل القسطرة القلبية في مركز القلب، وعمل منظار، وتحديد مكان الفتحة بالصبغة، وتمكن الفريق الطبي من إغلاق الفتحة بنجاح في وقت قياسي.