أطلقت وزارة الخارجية مبادرة اتصالية سعودية عالمية، ممثلة في مركز الاتصال والإعلام الجديد، نجحت في إنتاج أكثر من 8000 محتوى عن المملكة بـ 32 لغة خلال عامي 2018- 2019.

وقال السكرتير الثاني في وزارة الخارجية ياسر الضبعان، خلال كلمة المملكة في اللجنة المعنية بالتواصل في الأمم المتحدة بنيويورك: «إن السعودية تسعى من خلال رؤيتها 2030 إلى مواكبة المستجدات الإعلامية وتنمية صناعتها وتعزيز تنافسها عالميا، وتعمل على إبراز رسالتها السياسية والثقافية والاقتصادية عبر أدوات عصرية تعكس عالمية المواطن السعودي، فعلت المملكة من خلال عدد من الوزارات الحكومية مبادرات اتصالية فاعلة، بدأت بمركز الاتصال والإعلام الجديد بوزارة الخارجية، كما يعتبر المركز الحاضن لمبادرة الدبلوماسية الرقمية التي من خلالها تبوأت وزارة الخارجية السعودية المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط بالتفاعل عبر شبكة التواصل الإلكتروني».

وأضاف: «إن حكومة بلادي تحرص وبكل جهد وعمل دؤوب من خلال إعلامها التقليدي وغير التقليدي على ترسيخ منهج الوسطية وقيم الإتقان، والعدالة الشفافية، ونبذ التطرف ومحاربة أفكاره، ونشر خطاب الحوار والسلام».