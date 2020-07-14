كشف شقيق «طفلي عرعر» محمد العنزي، تفاصيل واقعة مقطع الفيديو الذي تداولته وسائل التواصل الاجتماعي السبت الماضي، مؤكدا أن الاخبار والمعلومات المتداولة أغلبها غير صحيح.

وأوضح العنزي لـ«عكاظ»، أن والده غير متزوج حاليا والأطفال في حضانة الأم وهي مطلقه منذ سنة وسبعة أشهر، مشيرا إلى أن وائل وجواهر وضعهما الآن مستقر وهما في مستشفى الأطفال بعرعر ويحظيان برعاية واهتمام ومتابعة من أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان. ولفت إلى أن الواقعة تعود تفاصيلها لظهر يوم الجمعة الماضي ولم يتم الإبلاغ عما حدث من قبل الحاضنين للأطفال لأي جهة حكومية أو حتى إبلاغ والدهما.

وأفاد أنه بعد انتشار المقطع (السبت) على شبكات التواصل تم التعرف على الطفلين من قبل أسرة الأب وإبلاغ جميع الجهات الحكومية المعنية، مؤكدا عدم معرفة أحد بمدة بقائهما في السيارة خارج المنزل مضيفا «بكل تأكيد ليس ربع ساعة كما تم التداول في مواقع التواصل، وننتظر نتائج التحقيق من قبل الجهات المختصة وكلنا ثقة بأن جميع من أخطا سوف يحاسب».

ولفت إلى توجه الجهات المختصة لمنزل الأم حيث يوجد الطفلان ونقلهما للمستشفى بتوجيه أمير المنطقة.

وبين أن الطفلين يتلقيان الرعاية الصحية اللازمة وتم السماح لهم بزيارتهما أمس وهما يتمتعان بصحة جيدة.