دشّن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف فارس بن مخيلف الرويلي، اليوم (الثلاثاء)، خدمة «تأكد» للفحص الموسع عن فايروس «كورونا» داخل السيارات، بهدف استقبال المواطنين والمقيمين الذين لا توجد لديهم أعراض ويرغبون بالكشف والتأكد من سلامتهم، وذلك بعد حجز الموعد عبر تطبيق «صحتي».

وأوضح الرويلي أن الخدمة ستكون متاحة للمراجعين من الساعة 4 مساءً وحتى الساعة 12 ليلاً بجوار مركز الأمير عبدالإله بمدينة سكاكا من الجهة الشرقية، داعياً المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بزيارة مركز الفحص حتى وإن لم تظهر عليهم أعراض الإصابة.