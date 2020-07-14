استقبل محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي، اليوم (الثلاثاء)، بحضور وكيل المحافظة يحيى بن محمد العاصمي، رئيس خلية العناية بأسر الشهداء والمصابين بالمنطقة الجنوبية العميد الركن سعيد بن علي الهاجري، ومساعده العقيد الركن عبدالله أحمد الشهري.

وجرى خلال اللقاء تسليم وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لبعض ذوي الشهداء بالمحافظة، وأكد الفلقي أن القيادة حريصة على ذوي الشهداء في ظل المتابعة المستمرة من أمير عسير.

من جانبهم، أكد ذوو الشهداء أن هذا الوفاء ليس بمستغرب على القيادة، معبرين عن فخرهم واعتزازهم بأبنائهم الشهداء، وأنهم فداء لتراب الوطن الغالي.