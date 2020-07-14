دشن أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي اليوم (الثلاثاء) خدمة الشهادات الصحية الإلكترونية التي تتم من خلال منصة الخدمات الصحية «صحة»، ومنصة «بلدي».

وتهدف الخدمة إلى أتمتة وتسهيل إصدار الشهادات الصحية الإلكترونية للعاملين في مجال المنشآت التجارية ذات العلاقة بالصحة العامة التي تشرف عليها أمانة المنطقة.

وذكرت أمانة منطقة المدينة المنورة في بيان لها أن الخدمة تتمثل في الربط الإلكتروني لنتائج الفحص الطبي، حيث يمكن للمستفيدين إجراء الفحص في إحدى المنشآت الصحية المرخصة، لتقوم بدورها بإدخال وتدقيق نتائج الفحص عبر منصّة «صحة» التي تقوم بإرسال النتائج إلكترونياً من خلال منصة «بلدي»، مشيراً إلى أن الخدمة تتميز بالسرعة، حيث تتوفر النتائج في النظام الإلكتروني فور صدورها وإدخالها، ما يتيح للمستفيد استخراج الشهادة بشكل فوري دون مراجعات أو انتظار، إضافة إلى الموثوقية العالية للشهادة، حيث يقوم النظام خلال العملية بالتأكد من بيانات المنشأة الصحية التي أجرت الفحص، وبيانات الممارس الصحي، والمستفيد، وذلك من خلال ربطها بالجهات المعنية. إذ تتيح الخدمة للفرق الرقابية التأكد من توافر الاشتراطات الصحية للعاملين في المنشآت التي تتطلب ذلك من خلال مسح «كود» الشهادة الصحية، والاطلاع على تفاصيلها وصلاحيتها إلكترونياً.