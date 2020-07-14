ضبطت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية الصفراء الفرعية بالتعاون مع الجهات الأمنية مسكنا خاصا يتم استخدامه لتخزين المواد الغذائية بمدينة بريدة يتضمن مخالفات صحية وسوءا بالتخزين ومواد غذائية منتهية الصلاحية.

وأوضح المركز الإعلامي لأمانة منطقة القصيم أن الفرق الرقابية باشرت الموقع، وتمت مصادرة 100 كيلوغرام من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، وإغلاق الموقع. ويجري استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ودعت أمانة منطقة القصيم الإبلاغ عن أي مخالفات صحية بالاتصال على الرقم 940 أو تقديم البلاغات عبر تطبيق (بلدي 940).