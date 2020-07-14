انطلقت فعاليات المبادرة المجتمعية «نعود بحذر» التي ينظمها مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية ببطحاء قريش، وجمعية التنمية الأسرية بمكة وتستمر أسبوعاً. وتهدف المبادرة إلى تعزيز الوعي لدى المجتمع بثقافة التباعد الاجتماعي والتثقيف الصحي للوقاية من فايروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، كما تهدف إلى توزيع 10 آلاف حقيبة صحية تحتوي على كمامات ومعمقات للأيدي وسجادة صلاة وبروشور توعوي، وذلك في عدة مواقع من أسواق ومساجد ومداخل مكة المكرمة. كما أنتجت الجهات المنظمة تزامناً مع المبادرة مقاطع توعوية قصيرة بخمس لغات عالمية يتم بثها من خلال قنوات التواصل الاجتماعي، وتركيب عدد من اللوحات والملصقات والإرشادية والتوعوية، إلى جانب تقديم معلومات كافية عن تطبيقي تباعد وتوكلنا لرواد تلك المواقع.