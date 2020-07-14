ضربت موجة من الغبار محافظة الطوال وقراها وتسبّبت في انخفاض مستوى الرؤية، واستنفرت الفرق الإسعافية والهلال الأحمر لمواجهة أي طارئ جراء التقلبات الجوية.

وحذرت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين كافة، ودعت إلى اتباع تعليمات السلامة، في وقت تقوم دوريات شرطة محافظة الطوال بجولات مكثفة ومتابعة مستمرة في الشوارع والمدخل التي لم تشهد أي حوادث.

وأكد المواطن عبده محمد أن الغبار الكثيف الذي اجتاح المحافظة تسبب في عدم الرؤية وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى.

من جهته قال علي محمد إنه أثناء عودته من عمله وبعد انتهاء الدوام عانى كثيرا وواجه المصاعب بسبب عدم الرؤية حتى وصل إلى بيته مستغرقا ساعة كاملة بدلًا من ربع ساعة كانت توصله لمنزله.