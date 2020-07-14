أعلنت وزارة الصحة اليوم (الثلاثاء) تسجيل 2692 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 7718 حالة تعافٍ إضافية، و40 حالة وفاة جديدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 237.803 حالات، من بينها 57.960 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 2230 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 177.560 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2283 حالة وفاة.

وتتيح وزارة الصحة الاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، وذلك بنشر إحصاءاتها اليومية على الموقع الإلكتروني https://covid19.moh.gov.sa.