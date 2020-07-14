يحتل التعليم والاستثمار فيه أهمية قصوى في تحقيق رؤية المملكة 2030، لما له من أهمية إستراتيجية في التحول إلى مجتمع معرفي يشكل رأس المال البشري، لدعم التنمية المستدامة بالمملكة، فكانت أهمية أطر التقويم المدرسي لبناء أنظمة مدرسية ذات جودة عالية، ليكون أداة فعالة لتحقيق الطلاب أفضل النتائج، من خلال تحقيق مستوى راق من الخدمات التعليمية، وتحسين مخرجات التعليم.



لقد كان لقرار القيادة الحكيمة للمملكة بإنشاء هيئة تقويم التعليم والتدريب، وإسناد مهمة التقويم والقياس في التعليم والتدريب لها، لرفع جودتهما، ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية، أهمية بالغة إذ أولت الهيئة التقويم المدرسي أولوية كبرى، لما لذلك من تأثير على جودة الخدمات التعليمية، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فكان التعاون بين الهيئة ووزارة التعليم، لتحقيق الجودة النوعية، وضمان فعالية المدارس.



ويعد التقويم المدرسي عملية تشخيصية تتضمن جمع معلومات منتظمة حول أداء المدارس، وتحديد جوانب القوة وفرص التحسين، حيث يعنى بقياس جودة الأداء التعليمي، كما يتميز بالدقة والموضوعية والعدالة والشمول.



ويهدف الإطار العام للتقويم والتميز المدرسي لتوفير أساس مرجعي للتقويم والتميز المدرسي في المملكة، يشتمل على منظومة متكاملة من المعايير، لتقويم جودة الأداء المدرسي، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، مع توجيه عمليات التقويم المدرسي في المملكة، بما يحقق أهداف تطوير التعليم العام، ونشر ثقافة التقويم والتميز المدرسي في منظومة العمل بالمدرسة؛ من أجل التحسين المستمر، وتوفير بيئات تعلم محفزة.



ويحقق التقويم عدداً من الأهداف منها نشر ثقافة التقويم، وتمكين المدارس من التحسين باستخدام معايير موضوعية، لضمان جودة مدخلات وعمليات ومخرجات العملية التعليمية، ورصد أداء المدارس ومتابعتها وتصنيفها، والتحقق من كفاءتها وفعاليتها، وقدرتها على تلبية متطلبات التنمية وحاجة المجتمع، وتعزيز قصص النجاح واستدامة التميز في المدارس الحكومية والأهلية، إضافة إلى بناء قاعدة بيانات شاملة عند أداء المنظومة المدرسية، لتساعد في رسم السياسة التعليمية وإدارة النظام التعليمي.



ويعتمد برنامج التقويم والتميز المدرسي على منصة إلكترونية مصممة لتسهيل إجراءات التقويم، وتحتوي المنصة على جميع الوثائق المتعلقة بالتقويم المدرسي، حيث يمكن لأي مدرسة حكومية أو أهلية التسجيل بالمنصة، ومن ثم تيسير عملية التقويم الذاتي الخاص بها، كما يستخدم فريق التقويم الخارجي المنصة لإجراء التقويم الخارجي للمدارس، ويتم من خلال المنصة أيضاً إعداد تقرير عن أداء كل مدرسة، متضمناً التقويمين الذاتي والخارجي، وإصدار تقارير متعددة عن أداء المدارس على مستوى إدارات التعليم ومكاتب التعليم، وعلى مستوى المملكة بشكل عام.



ويسعى برنامج التقويم والتميز المدرسي إلى ضمان جودة التعليم المدرسي، وتعزيز فرص أبناء المملكة في الحصول على تعليم نوعي، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وتحسين نواتج التعلم، ودمج متطلبات التنمية المستدامة في برامج التعليم بجميع مستوياته.



ويقوم دور هيئة تقويم التعليم والتدريب على بناء الإطار العام للتقويم المدرسي، وتطوير معايير التقويم وفق الأسس العلمية والخبرات الدولية، واستقطاب أخصائيي التقويم المدرسي وتدريبهم وتأهيلهم، ونشر الوعي بين قادة المدارس وأخصائيي الجودة وقياس الأداء، ومديري مكاتب التعليم، والإشراف التربوي، وتنفيذ عمليات تقويم أداء مدارس التعليم الحكومي والأهلي، وبناء نظام تقني للتقويم المدرسي وربطه بالمدارس والجهات ذات العلاقة، إضافة إلى نشر النتائج وتعزيز قصص النجاح في مدارس المملكة، ومنح المدارس التي تحقق مستويات متقدمة شهادة الأداء المتميز وفق نتائج التقويم.