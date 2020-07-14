أنجزت أمانة منطقة عسير مشروع تطوير المناطق السياحية والساحلية بأبها «حدائق سما أبها الغربية» بنسبة 100%، بتكلفة إجمالية تقدر بـ12.420.975 ريالا.وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن موقع المشروع جمالي وذو إطلالة بهية ومساحات من الخضرة في منطقة «أم الركب»، الواقعة على طريق الطائف، مشيراً إلى أن مجموع أطوال الطرق في موقع «سما أبها الغربية» قدر بأكثر من 5 كيلومترات، والمسطحات الخضراء فيها بنحو 45 ألف مترمربع، بينما يبلغ عدد الجلسات في المشروع 120 جلسة، و4 دورات مياه، علاوة على المرافق العامة.وأكد حرص الأمانة على إنشاء حدائق حضرية سواء في مشروع «سما أبها الغربية» أو الحدائق العامة في مدينة أبها.