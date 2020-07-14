اعتمد أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي، تنفيذ 3 مخططات جديدة في محافظة ينبع تضم «الصناعية الأولى، والثانية، ومخطط الشاليهات بحي الرمال»، كما دشن العقد الاستثماري لمشروع البوليفارد على كورنيش ينبع الشمالي ومدينة الأنعام.وترأس المهندس البليهشي، خلال زيارته التفقدية إلى ينبع أمس، اجتماعاً بمقر بلدية المحافظة ناقش خلاله عدداً من المواضيع الخاصة بالبلدية، وشاهد فيلما تسجيليا عن المشاريع وأعمال الصيانة والتشغيل الجاري تنفيذها. ثم استمع لشرح موجز عن مشاريع البلدية الحالية والمستقبلية.