فحصت عيادات «تطمن» في منطقة تبوك 5600 شخص للتأكد من إصابتهم بفايروس كورونا المستجد، وأجرى الأطباء مسحات طبية عن طريق الأنف لـ4520 مراجعا.وخصصت «صحة تبوك» 10 عيادات «تطمن» في مختلف قطاعاتها ومرافقها الصحية لخدمة كل من يشعر بأعراض «كورونا»، مثل ارتفاع درجة الحرارة أو ضيق في التنفس أو سعال، دون الحاجة للحجز عبر تطبيق «موعد»، إذ يتم استقبال المصابين سواء من السعوديين أو المقيمين أو حتى مخالفي نظام الإقامة، وإجراء المسحة من خلال عيادات «تطمن» في كل من «مركز صحي العزيزية، ومركز صحي المثلث بمدينة تبوك، ومركز صحي الشاطئ بمحافظة حقل، ومركز صحي النهضة بالوجه»، إضافة إلى مستشفى تيماء ومستشفى البدع وضباء وأملج ومستشفى أشواق وأبو راكة.