سجلت وزارة الصحة أمس (الإثنين) 2852 حالة مؤكدة جديدة لفايروس كورونا الجديد (كوفيد -19) ذكور 65% وإناث 35%، وكبار السن 5%، و10% أطفال، و85% بالغين، ليرتفع إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة إلى 235111 حالة، من بينها 63026 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالاتهم الصحية مطمئنة، منها 2235 حالة حرجة.وبينت أنه تم تسجيل 2704 حالات تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 169842 حالة، فيما سجلت 20 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 2243 حالة.ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون كونه أهم وسيلة للوقاية من فايروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.وجدّدت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فايروس (كورونا) المستجد، البالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، حيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق (واتساب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فايروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.