أجرت وزارة الصحة 2.270.700 فحص مخبري لفايروس كورونا في المملكة، بواسطة الفحوص المتقدمة بتقنية البلمرة الجزيئية منذ بدء تسجيل أول إصابة.وتعد المملكة من أوائل الدول في العالم التي وفرت الفحص المخبري للفايروس، إذ هيأت المختبر الوطني بالمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، الذي يعد المختبر المرجعي الوحيد لفحص الحالات، كما دشنت عدداً من المختبرات والوحدات المتخصصة في أنحاء المملكة وتواصل الصحة تكثيف الفحوصات المخبرية من خلال العديد من الإجراءات الفاعلة التي أسهمت في الاكتشاف المبكر للحالات المصابة بكورونا، واتخاذ الإجراءات السريعة للتعامل معها حيث شملت هذه الإجراءات تنفيذ الفحص الموسع من خلال قيام الفرق الميدانية لوزارة الصحة بإجراء المسح النشط وقامت الوزارة بتنفيذ المرحلة الثانية من الفحص الموسع لتقييم معدل الانتشار العام لفايروس كورونا، وذلك تواصلاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خلال اختيار عينات من الذين قاموا بعمل اختبار كورونا عن طريق تطبيق موعد لإجراء الفحص عبر المراكز الصحية، كما أطلقت الصحة مبادرة عيادات «تطمّن» والبالغ عددها 239 عيادة، لخدمة الراغبين في الاطمئنان على صحتهم عند الشعور بأعراض كورونا كما تعمل هذه العيادات على مدار الساعة، والبعض منها يعمل لمدة 16 ساعة يومياً طوال أيام الأسبوع.وأعلنت «الصحة» عن استكمال تشغيل أعمال المرحلة الثالثة من مراكز مبادرة (تأكد)، في مختلف مدن المملكة.