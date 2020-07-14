قدّم مركز «تأكد» في كورنيش جدة خدماته لـ65179 مستفيداً، منذ بدء العمل فيه حتى الآن.يشار إلى أن مراكز «تأكد» خصصتها «الصحة» للذين لا يشكون من أعراض، أو لديهم أعراض خفيفة، ويعتقدون أنهم خالطوا شخصا مصابا، وتُقدم فيها خدمة الفحص لفايروس كورونا من خلال عمل المسحات اليومية، عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق «صحتي».ووجود مراكز «تأكد» حالياً في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، وستوجد خلال الأيام القليلة القادمة في جميع مناطق المملكة. هذه الفحوصات تبين مدة انتشار الفايروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكون بؤر للتفشي.