دشن محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط مساء أمس (الأحد) وبحضور أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي ومدير السياحة المهندس محمد آل عمرة ومديري الإدارات الحكومية بالمحافظة «صيف خميس مشيط 2020» بأحد المجمعات التجارية بمحافظة خميس مشيط.

واشتمل الحفل على فيلم مرئي يحتوي على عدة لوحات عن محافظة خميس مشيط، ثم انطلاق فعاليات صيف المحافظة، بعدها قامت فرقة شهران الشعبية بتقديم العروض الشعبية، وفي ختام الحفل انطلقت الألعاب النارية في سماء المحافظة.

الجدير بالذكر أن فعاليات صيف خميس مشيط 2020 تحتوي على العديد من الفعاليات، وسوف يعلن عنها في وقت لاحق حيث تستمر ما يقارب الشهر والنصف.