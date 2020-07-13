دشن محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة اليوم (الإثنين) مركز إسعاف الهلال الأحمر جنوب بيشة (مركز إسعاف بيشه 1) في منطقة عسير، بحضور مساعد المدير العام للشؤون الإسعافية بهيئة الهلال الأحمر وعدد من مديري الإدارات الحكومية بالمحافظة.

وأوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بعسير محمد الشهري أن افتتاح المركز جاء بناء على توجيهات رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد القاسم، مبيناً أن المركز تم تجهيزه بالمواد الطبية اللازمة وسيارات الإسعاف والطاقم الإسعافي لتقديم الخدمات الإسعافية في جنوب بيشة وطريق بيشة والقرى المجاورة وتغطية الطرق الموجهة لها.

وأفاد بأن الهيئة تُقدم خدماتها للمرضى والمصابين على مدار الساعة من خلال الرقم الموحد (997) أو عن طريق تطبيق «أسعفني».