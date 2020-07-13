تذمر مواطنون من ازدحام آلاف السيارات على محطة فحص جدة الأولى عصر اليوم، للخضوع للمسحة الطبية، وإجراء فحص فايروس كورونا.وقالوا إن أكثر المتواجدين في طوابير السيارات التي امتدت لأكثر من 5 كيلومترات لا يملكون موعدا مسبقا للخضوع للمسحة، لافتين إلى أنه لا توجد نقاط فرز لإخراج من لا يملكون موعدا رسميا خارج الطوابير وتخفيف الزحام على أصحاب المواعيد المسبقة الذين يقضون أكثر من 3 ساعات في الطوابير المزدحمة للوصول إلى موقع الفحص.