تفقد رئيس بلدية بني سعد المهندس علي إبراهيم صديق ظهر اليوم (الإثنين) العمل في مشروع الحديقة النموذجية بالطريق السياحي «الحدباء»، وذلك بهدف الوقوف على تنفيذ المشروع والتعجيل بتنفيذه.

وتعتبر الحديقة النموذجية في بني سعد جنوب الطائف التي تقع على مساحة تتجاوز خمسة آلاف متر تحفة جمالية تشتمل على مطعم عائم ومسرح ونافورة ومطل بارتفاعات مختلفة ومركز إرشادي وسياحي يخدم المنطقة وسالكي الطريق السياحي وكذلك ممشى وألعاب مختلفة ستكون من أبرز الحدائق في المملكة بعد الانتهاء من تنفيذها.

وشدد صديق على جودة التنفيذ والعمل على الانتهاء من المشروع ليستقبل السكان في بني سعد والسياح سالكي الطريق السياحي (الطائف - بني سعد - الباحة).

ويشهد مركز بني سعد التابع لمحافظة ميسان تطورا ملموساً في الخدمات.