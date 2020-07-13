نجحت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة ممثلةً في مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة، في معالجة مريضة تبلغ من العمر 105 أعوام أصيبت بفايروس كورونا (covid-19)، إذ أدخلت إلى الطوارئ وبعد عمل الإجراءات التشخيصية تبين أنها تعاني من ضيق في التنفس واضطرابات في نبضات القلب، وتم إدخالها إلى العناية المركزة القلبية في الجناح المخصص للمصابين بفايروس كورونا في المركز، وتم إعطاؤها العلاج اللازم، وظلت تحت المراقبة الحيوية حتى تماثلت للشفاء بعد مرور 14 يوماً، وغادرت المركز وهي بصحة جيدة .