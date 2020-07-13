أعلنت وزارة الصحة اليوم (الإثنين) تسجيل 2852 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 2804 حالة تعافٍ إضافية، و 20 حالة وفاة جديدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة235111 حالة، من بينها 63026 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 2235 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي169842 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى2243 حالة وفاة.

وتتيح وزارة الصحة الاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، وذلك بنشر إحصاءاتها اليومية على الموقع الإلكتروني https://covid19.moh.gov.sa.