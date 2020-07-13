خصصت «صحة تبوك» 10 عيادات «تطمن» في مختلف قطاعاتها ومرافقها الصحية، لخدمة كل من يشعر بأعراض مرض كورونا المستجد، مثل ارتفاع درجة الحرارة أو ضيق في التنفس أو سعال، دون الحاجة للحجز عبر تطبيق «موعد»، إذ يتم استقبال المصابين سواء السعوديين أو المقيمين أو حتى مخالفي نظام الإقامة، وإجراء المسحة من خلال عيادات «تطمن» في كل من مركز صحي العزيزية ومركز صحي المثلث بمدينة تبوك، كذلك مركز صحي الشاطئ بمحافظة حقل، ومركز صحي النهضة بالوجه، إضافة لمستشفى تيماء ومستشفى البدع وضباء وأملج ومستشفى أشواق وأبوراكه.

وأشارت صحة تبوك أن عدد المستفيدين من عيادة تطمن التي بدأت من تاريخ 16/10/ 1441 أكثر من 5600 شخص منهم 4520 تم عمل المسحة لهم عن طريق الأنف، و1080 لم يتم عمل المسحة لهم لعدم مخالطة المصابين، كذلك عدم ظهور أعراض عليهم وإعطائهم إرشادات وقائية.

وأوضحت صحة تبوك إلى أن عيادات «تطمن» مبادرة أطلقتها وزارة الصحة، لخدمة من تظهر عليهم أعراض فايروس كورونا المستجد، إذ تمكن طالب الخدمة من الذهاب مباشرة إلى هذه العيادات دون موعد مسبق، عبر تطبيق «موعد» بدلاً من الذهاب إلى أقسام الطوارئ في المستشفيات.

وأكدت صحة تبوك أن وزارة الصحة أتاحت خدمة معرفة أماكن عيادات «تطمن»، عبر موقعها الإلكتروني، إذ توفر الخدمة إمكانية الاستعلام عن مواقع وأماكن «عيادات تطمن».