أعلن أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، تنظيم لقاء أسبوعي لتوزيع التعويضات المالية لأصحاب العقارات الواقعة ضمن نطاق المرحلة الأولى من مشروع نيوم، للانتهاء منها قبل الحج، كاشفاً عن التنسيق مع وزارتي الإسكان والداخلية لعمل تنظيم لبناء مساكن من تم تعويضهم وهي ستكون ملفتة.وأكد الأمير فهد بن سلطان: نحن الآن في اتصال مع وزارة الإسكان والداخلية لعمل تنظيم لتمكين وزارة الإسكان بمساعدة تلك الأسر في تسهيل بناء منازلهم الجديدة، وهي ستكون ملفتة مقارنة بما هو حاصل الآن، راجياً من الجميع التعاون مع أعمال اللجان الميدانية لتقرر كل أسرة مكانها ليتسنى للجهات المعنية من إكمال تسجيل أبنائهم وبناتهم في المدارس وأيضا في كشوفات وزارة الصحة لتقديم الرعاية الصحية وغيرها من الأمور الحياتية، مشيرا إلى أن كل أسرة سوف تجد ما يسعدها في المستقبل وما يسعد أبناءها وبناتها وهم في بلادهم وعلى أرضهم.وقال امير تبوك: إن هذه التعويضات تجسد رعاية واهتمام القيادة الرشيدة بالمواطنين. مشيراً إلى أن التوجيهات شملت عدم استثناء أي مواطن من التعويضات.جاء ذلك خلال تسليمه بديوان الإمارة أمس دفعة جديدة من التعويضات المالية لأصحاب العقارات الواقعة ضمن نطاق المرحلة الأولى من مشروع نيوم.