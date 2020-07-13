طالب أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، المسؤولين بالمنطقة بالوقوف على مناطق العمل ليروا بأنفسهم ويسمعوا من المستفيدين ويصغوا للمستهدفين بالخدمات كونهم شركاء في تحسين الأداء. ودعا خلال زيارته متنزهي رغدان والحسام بالقيم أمس، إلى النظر لمشاريع الباحة السياحية بعين الناقد وتلمس مواطن الخلل، والعمل على تحسينها، معلناً إنشاء المزيد من مواقع الجذب على غرار متنزه القيم في محافظة العقيق. وأكد أن الباحة مقبلة على عمل كبير ونقلة نوعية ستتحقق في أسرع وقت، لأن المرحلة السابقة كانت لدراسة وبحث وجمع معلومات لتطوير المنطقة. مشدداً على أهمية تحري المصداقية من قبل الإعلاميين، وأن يكونوا سفراء لمنطقتهم، ويؤدوا دورهم في التسويق للباحة كوجهة سياحية.واطلع أمير الباحة، خلال الزيارة على الخدمات المقدمة للزوار والمصطافين، كما التقى عددا من الشباب والفتيات العاملين في عربات «الفود ترك»، وأبدى استعداده لتقديم كل الدعم وما يحتاجون إليه لتحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم.