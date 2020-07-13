أنجزت بلدية محافظة القطيف 90% من مشروع مركز الأمير سلطان الحضاري، الذي تقدر تكلفة تنفيذ مرحلته الأولى بـ35 مليون ريال. ويقع المشروع في الواجهة البحرية على مساحة تبلغ نحو 14 ألف متر. وأوضح رئيس بلدية القطيف المهندس محمد الحسيني أن العمل يجري حالياً على استكمال المخططات التنفيذية، إضافة إلى الانتهاء من أعمال التجهيز للقواعد الخرسانية، كما تمت المتابعة مع المقاول لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بمحاضر الاجتماعات السابقة والمتابعة اليومية للعمل بالموقع حسب المخططات التنفيذية وإعادة تقييمه مع استكمال الطاقم الفني بالمشروع، مشيراً إلى إلزام المقاول باستكمال النقص والإسراع في إنجاز الأعمال الجارية، إضافة إلى استكمال المخططات في المرحلة الأولى. واعتبر الحسيني مركز الأمير سلطان الحضاري من أهم المشاريع التي سيتم تنفيذها، إذ سيحتوي على مسرح، وقاعات اجتماعات، ومعارض، وقاعات متعددة الأغراض، ومتحف، ومكتبة، وميدان مفتوح للاحتفالات والمناسبات، ومتحف بحري خارجي، إضافة إلى مساحات خارجية، ومسطحات خضراء، ومجموعة مطاعم لخدمة المشروع ومرتاديه، ومواقف سيارات ومرسى للقوارب.