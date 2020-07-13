وقع أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، عقدا استثماريا لإنشاء وتشغيل حديقة الملك سلمان بمحافظة محايل عسير، بقيمة 1.730.000 مليون ريال.وأوضح الدكتور الحميدي أن الأمانة تهدف إلى رفع حجم استثمارات وإيرادات بلدية المحافظة؛ وفقاً لرؤيتها وتماشياً مع توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية التي تهدف إلى توفير الخدمات البلدية بالسرعة والكفاءة العالية، مشيراً إلى أن الأمانة وكافة بلدياتها تسعى خلال الفترة الحالية إلى طرح مزيد من المواقع الاستثمارية أمام المستثمرين، والتي بدورها ستسهم في رفع مستوى المنطقة الاقتصادي والاستثماري.