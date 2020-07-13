أنقذت فرق الدفاع المدني في محافظة المجاردة أمس، شخصين احتجزا في جبل آل مرير، بعدما أصيبا بالإجهاد خلال ممارستهما رياضة المشي.وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني في عسير النقيب محمد السيد، أن مركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة النماص تلقى بلاغاً، مساء أمس الأول، عن تعرض شخصين للإجهاد والإعياء وعدم استطاعتهما مواصلة السير في منطقة جبلية لم يستطيعا تحديدها، وبناء عليه توجهت إلى الموقع الفرق اللازمة من إدارتي مدني محافظتي النماص والمجاردة. وبتحديد موقعهما في أسفل جبل مرير، تولت إدارة «مدني المجاردة» أعمال البحث والإنقاذ، وعند الوصول، تبين أنهما مواطنان عالقان في جبال خاط أسفل جبل مرير، وباشرت الفرق مهماتها صعوداً، سيراً على الأقدام لمسافة 3 كيلومترات، وبتقديم اللازم لهما من مياه ووسائل، وتمت مساعدتهما على النزول مشياً إلى أقرب نقطة للسيارات فجر أمس، بالتعاون مع متطوعي الدفاع المدني، إذ استغرق النزول وقتاً طويلاً نتيجة وعورة التضاريس، وكثافة الأشجار، والصخور، وكثرة التوقف والراحة؛ نظراً للإرهاق الذي طغى عليهما وكذلك للظلام الدامس، مع أخذ الحيطة والحذر أثناء النزول، وتم تسليم الحالة للجهة المختصة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.