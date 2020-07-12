قدَّم أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، تعازيهما عبر اتصال هاتفي لعائلة شهيد الواجب أحمد فهد العنزي، الذي استشهد أثناء أداء واجبه في الدفاع عن الدين والوطن بالحد الجنوبي، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

كما قدَّم محافظ الشملي نايف المريخي اليوم (الأحد) التعازي لوالد وذوي الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبله في الشهداء وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأكد والد الشهيد فهد العنزي لـ«عكاظ»، أن استشهاد ابنه في ميدان العز والشرف مدافعاً عن حياض الوطن بالحد الجنوبي وسام فخر واعتزاز لأسرته.

وأضاف: «نحن جميعنا وما نملك فداء للوطن، والحمد لله على قضائه وقدره، وأسأل الله أن يحفظ وطننا الغالي وقيادتنا».

وأعرب العنزي عن شكره وتقديره لأمير المنطقة ونائبه على اتصالهما ومشاركتهما العزاء ومواساتهما وتخفيف مصابهم، سائلا الله يكتب لهما الأجر والثواب.