دشن رئيس مركز الواديين التابع لمحافظة أحد رفيدة يحيى آل مجدع اليوم (الأحد) فعالية الدراجات الهوائية على مسافة 1300 متر بمسار الحبلة السياحي ضمن فعاليات صيف أحد رفيدة 41.

وشارك في الفعالية 31 مشاركاً من فريق مجموعة عسير الرياضية، فيما قامت الجهة المنظمة والأفراد المتطوعون بمسح المسار للتأكد من سلامته، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية قبل بداية الانطلاقة. وفي نهاية الفعالية، التي شاركت فيها الجهات الإسعافية، قام رئيس مركز الواديين بتكريم المشاركين.

يذكر أن فعالية رياضة الدراجات الهوائية تهدف إلى الحيويّة، ورفع قدرة الجسم على التحمّل، وزيادة توازنه ومرونته، وتحسين عمل القلب والأوعية الدمويّة، وتحقيق رؤية المملكة 2030 بنشر التوعية الرياضية وأهميتها.