أكد لـ«عكاظ» خال الطفلين اللذين تم تداول فيديوهات لهما وهما تحت لهيب الشمس قبل أيام أنهما بصحة جيدة ومستقرة ولا يعانيان من أي مكروه.

وبين خال الطفلين (حامد ذياب) أن الطفلين خرجا من المنزل وقاما بالعبث بسيارة خردة تبعد قليلا عنه، حيث ركبا داخلها خلال فترة الظهيرة ولم يستطيعا فتح الباب حتى لاحظهما مصور الفيديو وقام بفتح أبواب السيارة لهما.

وأضاف الخال: «قمنا بالبحث عنهما بالقرب من المنزل ووجدناهما إلا أننا تفاجأنا بانتشار الفيديوهات، ويجب معاقبة المصور على تصويرها ونشرها».

وانتقد الخال تصرف المصور وأنه قام بتصوير الطفلين ثم أمرهما بالذهاب لمنزلهما ولم يكلف نفسه إيصالهما لأسرتهما أو إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

وقدم خال الطفلين شكره لأمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان على توجيهاته السريعة منذ بدء الواقعة، وتفاعل الجهات المختصة مع الحادثة «ومتابعتهم معنا بشكل مستمر».