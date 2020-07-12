أعلن مساعد وزير الصحة المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي تسجيل 2779 حالة جديدة لفايروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (232259) حالة، من بينها (62898) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (2245) حالة حرجة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم (الأحد)، حيث أشار إلى أن عدد المتعافين وصل إلى (167138) حالة بإضافة (1742) حالة تعاف جديدة، وبلغ عدد الوفيات (2223) حالة، بإضافة (42) حالة وفاة جديدة.

«ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً».

كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (2270719) فحصا مخبريا دقيقا، بإضافة (44429) فحصا جديدا.

وقال إن الحالات المسجلة وعددها (2779) حالة، بلغت نسبة الإناث فيها 37%، والذكور 63%، أما كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 5٪، والأطفال 11٪، والبالغون 84٪.

وأكد الدكتور العبدالعالي أن نصف الحالات الحرجة المنومة في العنايات المركزة (أي 50%) تبلغ أعمارهم 60 عاما فأكثر، و36% لمن هم أعمارهم بين 40-60 عاما، و14% لمن أعمارهم بين الـ20-40 عاما.، مشيراً إلى الاستقرار في رصد الحالات الحرجة، حيث لا يزال مجموع الحالات منحصرا بين 2000 و2500 حالة، "كما لاحظنا من الأسبوع الماضي وحتى هذا الأسبوع انخفاضا يسيرا في الحالات بنسبة (0،4%) بين الأسبوعين".

ونفى الدكتور العبدالعالي أن يكون للبس الكمامة لفترة معينة أي سبب لنقص الأكسجين وزيادة ثاني أكسيد الكربون في الدم، وأنها بالتالي تتسبب في الوفاة، مشدداً على أهمية تغطية الفم والأنف في المرحلة الحالية كأبرز الاحترازات الوقائية، إضافة إلى التباعد الاجتماعي وترك مسافات آمنة لحماية المجتمع من الفايروس، ومؤكداً على توخي الحذر في لبس الكمامة لمن هم أقل من سنتين ومن لديهم أمراض مزمنة وصعوبات في التنفس مع ضرورة أخذ مشورة الطبيب المعالج في ذلك.

وأضاف أننا نستطيع العودة إلى مناشطنا الطبيعية بحذر واحترازات وقائية عالية لتفادي انتشار الوباء بين المجتمع.

وجدّد الدكتور العبدالعالي التوصية لكل مَنْ لديه أعراض أو يرغب في التقييم باستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فايروس (كورونا) المستجد، البالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق (واتساب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فايروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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