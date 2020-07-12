نفذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية ممثلاً بإدارة التفتيش، جولات تفتيشية على المنشآت التجارية بالمنطقة للتأكد من التحقق من التزام المحلات بقرارات التوطين وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال.



وتم خلال الجولات الرقابية التي شملت منطقة الحدود الشمالية والمحافظات التابعة لها ضبط 10 مخالفات من خلال 235 جولة رقابية.



وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الحملات مستمرة في جميع الأنشطة التجارية لمتابعة التوطين، مؤكدة أنه في حال ملاحظة أية مخالفات يمكن تقديم بلاغ عن طريق تطبيق معاً للرصد عبر الأجهزة الذكية أو عن طريق الاتصال على هاتف خدمة العملاء الرقم 19911.