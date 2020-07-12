طالب المتحدث الإعلامي في هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الحدود الشمالية مساعد بن غالي العنزي في تعليق له على حالتي الطفلين، بعد انتشار مقطع لهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهما يعانيان من شدة الحر، بضرورة الحرص على إسعاف المصاب أولاً و قبل أي شيء وترك الجوال والتصوير والعمل على تقديم الإسعافات الأولية للمجهدين.



ولفت العنزي في حديثه لـ«عكاظ»، أن أعراض الإجهاد الحراري تكون عبارة عن صداع ودوخة وإعياء وغثيان وقيء ورطوبة الجلد وزيادة التعرق وشحوبة اللون وتقلصات وآلام في عضلات الجسم ويكون التنفس بشكل سريع وسطحي وهناك سرعة وضعف النبض.



وأشار العنزي، إلى أن الأهم هو إسعاف المصاب ويكون بنقل المصاب إلى مكان بارد، وخلع ملابسه الخارجية وتقديم كميات كبيرة من السوائل مع قليل من ملح الطعام إذا كان واعياً ومساعدته لكي يستلقي على ظهره، وجعل قدميه في مستوى أعلى جسمه ورش الماء البارد مع استعمال التهوية لتبريد جسم المصاب وفي حال عدم التحسن يفضل أن يتم طلب الإسعاف فوراً.