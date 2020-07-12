أكد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، على ضرورة وقوف المسؤول على مناطق ومواقع العمل ليرى بنفسه ويسمع من المستفيدين ويصغي للمستهدفين بالخدمات كونهم شريكين في تحسين الأداء.



وشدد الأمير حسام خلال زيارته لمتنزهي رغدان والحسام بالقيم أمس (السبت)، على النظر لمشاريع الباحة السياحية بعين الناقد وتلمس مواطن الخلل في مقصد زوار المنطقة وأهلها من المصطافين، والعمل على تحسينها وتأمين ما تحتاجه من إضافات، وسجل بعض الملاحظات في متنزه رغدان والقيم ووجه بأهمية تحسينها في أقرب وقت، مشيداً بما يتميز به متنزه رغدان والقيم من مناظر طبيعية وخدمات متكاملة تحقق رغبات الزوار والسياح.



وبشّر أمير منطقة الباحة بإنشاء المزيد من مواقع الجذب والراحة على غرار متنزه القيم في محافظة العقيق، مثمناً لأمانة منطقة الباحة تنفيذها للمتنزهات وما قدمته من أعمال مميزة كانت علامة بارزة في المنطقة، مؤكداً أهمية زيارة المواقع السياحية بالمنطقة والوقوف عليها لدراسة تطوير الباحة والعمل على وسائل تحسينها في القريب العاجل.



وأشاد بزيارة وزير السياحة أحمد الخطيب للمنطقة واطلاعه على المواقع السياحية بالباحة ومحافظاتها، مشيراً إلى أن هناك توافقاً في وجهات النظر مع السياحة في كل ما تحتاجه الباحة من مواقع سياحية تجذب السائح مثل الرياضات والمغامرات ومدن ملاه على مستوى عالٍ، إلى جانب ما تتميز به من طبيعة خلابة.



وتطلع إلى أن تكون في الباحة دور إيواء على مستوى أكبر وأماكن للتسوق ومطاعم تجذب السائح، لافتاً إلى أنه ناقش ذلك مع وزير السياحة وجميع الأطراف المعنية لتحقيق التطلعات.



وأكد الأمير حسام بن سعود أن الباحة مقبلة على عمل كبير ونقلة نوعية ستحقق في أسرع وقت، كون المرحلة السابقة كانت مرحلة دراسة وبحث وجمع معلومات لتطوير الباحة، منوهاً بما تحظى به المنطقة من دعم واهتمام القيادة الرشيدة.



وطالب أمير الباحة الإعلاميين في المنطقة بتحري المصداقية وأن يكون الإعلامي سفيراً لمنطقته، ويقوم بدوره في التسويق للباحة باعتبارها وجهة سياحية، مضيفاً أن النقد حق لأي إعلامي ومرحباً بالنقد البناء وتقبله وأخذه على محمل الجد بما يتضمنه من أمور إيجابية وموضوعية تمكن من معالجتها عبر الزيارات الميدانية لأي مكان بالمنطقة، إذ سبق أن عولجت العديد من الأمور التي تعرضت للنقد الإعلامي الهادف، مشدداً على دور وسائل الإعلام والتعامل معها بأسلوب راقٍ.



واطلع أمير منطقة الباحة خلال زيارته لمتنزهي رغدان والحسام بالقيم على الخدمات المقدمة للزوار والمصطافين، وتجول في أرجائها، واطلع على عربات بيع الطعام «الفود تراك» في متنزه رغدان والتي ينظمها مجلس شباب منطقة الباحة بالتعاون مع أمانة المنطقة، واستمع إلى شرح أمين المنطقة الدكتور علي بن محمد السواط.



والتقى الأمير حسام بن سعود خلال الزيارة عدداً من الشباب والفتيات العاملين في تلك العربات، وأبدى استعداده لتقديم كل الدعم وما يحتاجون إليه لتحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم، مؤكداً أن أبوابه مفتوحة في أي وقت، مشيداً بجهود الأمانة ومجلس شباب الباحة على تنفيذ هذه المبادرات، ووقف على ركن الأسر المنتجة الذي يعرض العديد من الأكلات والمشغولات التي تشتهر بها منطقة الباحة.