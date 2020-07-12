بدأت

إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة في استقبال طلبات المعلمين والمعلمات والتشكيلات الإدارية في

المدارس

الراغبين بالعمل في

المدارس

الليلية ومراكز محو الأمية بنظام المكافأة للعام الدراسي القادم ١٤٤١-١٤٤٢هـ والذي سيستمر حتى يوم الثاني من شهر ذي الحجة القادم. واشترطت الإدارة ألا تقل خبرة المرشح والمرشحة في التدريس عن ثلاث سنوات وحصوله على مؤهل البكالوريوس فأعلى وألا يقل تقويم الأداء الوظيفي في العامين السابقين عن جيد جدا مع إدراج صور الأداء مصدقة في الموقع بعد اعتماد القائد على أن يقتصر الترشيح للتدريس في على الذين يمارسون التدريس فعليا أثناء الترشيح ويستبعد من الترشيح قادة وقائدات المدارس، ووكلاء ووكيلات المدارس، والمرشدون والمرشدات ويمكن الاستفادة منهم في مجال عملهم الذي يمارسونه في الفترة الصباحية كما يستبعد من التدريس رائد ورائدة النشاط، وأمناء وأمينات مصادر التعلم، ومعلمي ومعلمات التربية البدنية والفنية ومعلمات رياض الأطفال على أن يلتزم من يتم اختياره بالعمل طيلة العام الدراسي ومن يعتذر أو ينسحب بدون عذر مقبول لا يرشح مرة أخرى وأن يلتزم المرشح الالتحاق بالدورات التدريبية لمدارس التعليم المستمر (بنين - بنات ) التي تنفذها إدارة التعليم المستمر (بنين - بنات) .وأكدت الإدارة ألا تزيد مدة التكليف عن عامين متتاليين إلا في حالة عدم وجود مرشحين أو مرشحات تنطبق عليهم الشروط ويستثنى من ذلك المعلمون والمعلمات بالقرى النائية على أن يعفي من يخل بمسؤولياته من مواصلة العمل بمراكز ومدارس التعليم المستمر ومساءلته ولا يعاد ترشيحه مرة أخرى.