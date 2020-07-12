استقبل الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة ، رئيس الجامعة الإسلامية الأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان ، إثر صدور موافقة المقام السامي بتعيينه رئيساً للجامعة الإسلامية .
ونوه أمير منطقة المدينة المنورة بالدعم والاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين لقطاع التعليم ، مؤكداً أهمية استثمار هذا الدعم في تجويد مخرجات الجامعة الإسلامية وتأهيل خريجيها للإسهام في تنمية وخدمة مجتمعاتهم في أنحاء العالم .
من جانبه أعرب الأمير ممدوح بن سعود بن ثنيان ، عن شكره وتقديره لأمير المنطقة على ما تلقاه الجامعة الإسلامية ومنسوبوها من اهتمام ومتابعة من، وعلي ما تفضل به من توجيهات ستعمل الجامعة على تحقيقها .
ونوه أمير منطقة المدينة المنورة بالدعم والاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين لقطاع التعليم ، مؤكداً أهمية استثمار هذا الدعم في تجويد مخرجات الجامعة الإسلامية وتأهيل خريجيها للإسهام في تنمية وخدمة مجتمعاتهم في أنحاء العالم .
من جانبه أعرب الأمير ممدوح بن سعود بن ثنيان ، عن شكره وتقديره لأمير المنطقة على ما تلقاه الجامعة الإسلامية ومنسوبوها من اهتمام ومتابعة من، وعلي ما تفضل به من توجيهات ستعمل الجامعة على تحقيقها .