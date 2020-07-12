أعلنت جامعة حائل عن بدء القبول السنوي لبرامج درجة البكالوريوس وبرامج درجة دبلوم كلية المجتمع، وبرامج الدبلوم الأكاديمي المدفوع التابع لعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، للعام الجامعي 1442هـ، والذي سيفتح غدًا الاثنين (13 يوليو 2020) عند الساعة 10 صباحًا، عبر موقع الجامعة الإلكتروني، كما أعلنت عن رابط القبول عبر منصات الجامعة الإلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعي.

وبلغت برامج درجة البكالوريوس 43 برنامجًا تتبع المسارات «الصحي، العلمي والهندسي، والإنساني» تُدرّس في جامعة حائل، في حين تُدرّس في المجمعات الأكاديمية في محافظات منطقة حائل 7 برامج لدرجة البكالوريوس متنوعةً في كافة المجمعات الأكاديمية، وتستقبل كلية المجتمع الطلبة في 5 برامج لدرجة الدبلوم.

وتستقبل عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، خريجي المرحلة الثانوية العامة لهذا العام للقبول السنوي في 8 برامج للدبلوم الأكاديمي المدفوع، في المحاسبة، والتحرير والسكرتارية، وتطبيقات الحاسب المكتبية، واللغة الإنجليزية، والتسويق، والعلاقات العامة، وال