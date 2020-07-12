أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأحد) تسجيل 2779 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل1742 حالة تعافٍ إضافية، و42 حالة وفاة جديدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 232259 حالة، من بينها 62898 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 2245 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 167138 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2223 حالة وفاة.

وتتيح وزارة الصحة الاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، وذلك بنشر إحصاءاتها اليومية على الموقع الإلكتروني https://covid19.moh.gov.sa