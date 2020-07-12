كشف مجلس الضمان الصحي التعاوني أن مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين حاز على نسبة 99.63%، بينما بلغت نسبة رضا المستفيدين 94.65%. وأوضح المتحدث باسم المجلس ياسر المعارك أن تنامي أعداد الشكاوى يعد مؤشرا إيجابيا يدل على مستوى تطور نظام خدمة العملاء بالمجلس، كما يوضح ارتفاع مستوى الوعي بالحقوق التأمينية لدى المؤمن لهم. وأوضح تقرير إحصائي نشره المجلس أن مركز خدمة العملاء الخاص تلقى 35025 اتصالا خلال شهر يونيو من هذا العام، وبلغ عدد الشكاوى المستلمة من بينها 11211 شكوى، بينما سُجلت 5193 مكالمة للاستفسار عن مختلف إجراءات التأمين الصحي.وأضاف المتحدث أن المجلس دفع بتحديثات كبيرة في هذا الصدد من خلال أتمتة إجراءات الشكاوى ودعم التحول الرقمي بما يسهم في رفع مستوى صناعة سوق التأمين الصحي ويواكب تطلعات المستفيدين، إذ إن مركز خدمة العملاء أضحى يقدم خدماته للمستفيدين بـ3 لغات «العربية، الإنجليزية، الأوردية». وبيّن المعارك أن المجلس يعمل على ترسيخ مفهوم خدمات العملاء من خلال التحديث المستمر لآليات استقبال شكاوى واستفسارات أطراف العلاقة التأمينية، إذ يشكل نظام خدمة العملاء الخاص بالمجلس نظاما متكاملا لخدمة جميع أطراف العلاقة التأمينية، ويمكن أطراف العلاقة التأمينية من تقديم الشكوى ومن ثم يتم التحقق منها داخليا بواسطة وحدة التحقق، وتلي ذلك دراسة الرد على الشكوى من خلال وحدة الدراسة، كما يتيح هذا النظام تسجيل كافة بيانات المكالمات الواردة لمركز الاتصال والمكالمات الصادرة أيضاً، إضافة إلى الشكاوى والاستفسارات.