استقبلت مراكز الرعاية الصحية الأولية والعاجلة بالتجمع الصحي الأول بمكة المكرمة، أكثر من 32 ألف مستفيد وصرف أكثر من 26 ألف وصفة طبية خلال الـ 16 يوماً الماضية، حيث تستقبل المراكز كافة الحالات المرضية من المواطنين والمقيمين وتقدم خدماتها لجميع فئات المجتمع.



وتعد خدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية الركيزة الأساسية التي تتاح على نحو شامل لتقديم الرعاية الصحية للفرد والأسرة، وخط العلاج الأول وحلقة الوصل بين مقدمي الرعاية الصحية والمجتمع، ويعد جزءاً لايتجزأ من النظام الصحي الشامل الذي يهدف بالاساس إلى المساعدة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحسين جودة الحياة.



ويبلغ عدد المراكز الصحية التابعة للتجمع الصحي بمكه 80 مركزاً يعمل منها 66 مركزاً لفترة 8 ساعات من (الأحد) - (الخميس) والتي تقدم خدمات الرعاية الصحية الأساسية الشاملة من طب الأسرة، صحة الفم والأسنان، صحة الأمومة والطفولة، التحصينات، الإحالة، تعزيز الصحة، التوعية الصحية، الأمراض المعدية، صحة المسنين، الأمراض غير المعدية، خدمات الطوارى، صحة البيئة، خدمات المختبر، خدمات الأشعة وأخيراً الخدمات الصيدلانية.



كما خصص التجمع الصحي عدد 8 مراكز للخدمات الرعاية العاجلة والتي تعمل على مدار 24ساعة طوال أيام الأسبوع، وهي: (مركز العزيزية - الزاهر - كدي والهجرة - النوارية - الشرايع 7 - الجموم - بحرة) والتي توجد بالقرب من المستشفيات والتي تسهم بدورها بتخفيف الضغط والازدحام على طوارئ المستشفيات خصوصاً في الفترة المسائية خلال عطلة نهاية الأسبوع والتي تستقبل جميع الحالات من المرضى القادمين بل موعد وكذلك المحالين من مراكز صحية أخرى أو ممن تمت إعادة توجيههم من طوارئ المستشفيات ممن لاتستدعي حالتهم استقبالها.



وتقدم 6 مراكز تم تخصيصها لبرنامج (تطمّن) والتي تشمل مركز (المنصور - حدا - الخالدية - شرائع المجاهدين - عروة - غران)، لتقديم خدمة (تطمن)، والتي أطلقتها مؤخراً وزارة الصحة في سبيل إجراءات الفحص لفايروس كورونا المستجد وأخذ المسحات من الذين يشعرون بأعراضه والتي تشمل ارتفاعاً في درجة الحرارة وضيقاً في التنفس، ألماً في الصدر، سعالاً، احتقاناً في الحلق، إسهالاً أو فقدان حاسة الشم والتذوق بدون الضرورة لحجز مسبق وذلك لتلقي العلاج والرعاية الطبية العاجلة.



واستفاد من خدمة تطبيق صحتي أكثر من 4500 مستفيد و هو تطبيق لتقديم الخدمات الصحية للأفراد في المملكة العربية السعودية. يتيح للمستخدم إمكانية الوصول إلى المعلومات الصحية والحصول على عدد من الخدمات الصحية المقدمة من الجهات المختلفة في القطاع الصحي في المملكة، ومن أهم الخدمات حجز موعد لإجراء اختبار كورونا (COVID-19) بعد إجراء التقييم الذاتي لأعراض الفايروس بالإضافة إلى خدمات تحديث ومتابعة الفحوصات الحيوية، تتبع الأدوية المصروفة، استعراض ومشاركة الإجازات المرضية، احتساب الخطوات عن طريق الارتباط بخدمة أبل الصحية، ونحو ذلك من الخدمات المتعلقة بصحة الفرد والأسرة وزيادة الوعي الصحي.