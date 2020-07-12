أعلنت جامعة تبوك عن فتح بوابة القبول للمتقدمين للتقديم على أكثر من 25 تخصصاً لدرجة البكالوريوس و8 تخصصات لدرجة الدبلوم المشارك، وتستمر فترة القبول لمدة 11 يوماً، لإعطاء المتقدمين فرصة للتقديم والتأكد من إدخال بياناتهم وترتيب التخصصات حسب رغباتهم، وتبدأ من يوم (الإثنين) 22/ 11 إلى (الخميس) 2 / 12/ 1441. وقد اعتمدت الجامعة معايير جديدة في القبول تمثلت في 40% لدرجة الثانوية العامة، و40% لدرجة اختبار القدرات العامة، و20% لدرجة اختبار التحصيل الدراسي



وأوضح د. زيد بصفر عميد القبول والتسجيل: أن الجامعة وضعت كل استعداداتها لاستقبال طلبات القبول من خلال البوابة الإلكترونية، والتي تم تطويرها من خلال رفع كفاءة الموقع الإلكتروني والربط التقني مع مصادر البيانات لأتمتة جميع مراحل القبول، وتقليل الوقت المستغرق لتقديم طلب القبول بما لا يتجاوز 30 ثانية للبيانات الأساسية وبيانات الاتصال ودقيقتين للرغبات الأكاديمية.



وأضاف د. بصفر: إن الجامعة حرصت على التحول الرقمي الكامل لمراحل القبول والدعم الفني ووسائل التواصل الرقمية تسهيلاً على المتقدمين في الاستفادة من الخدمات المقدمة في مرحلة القبول، مع الوضع بعين الاعتبار دقة وسلامة المعلومات والأنظمة، كما تضمن ذلك خدمة استعراض وطباعة الرغبات المدخلة، وخدمة تغيير القبول، وإشعارات إلكترونية عند إجراء أي تعديل، وبذلك تمت أتمتة جميع عمليات القبول من تقديم الطلب إلى انتظام الدراسة، بما في ذلك إصدار البطاقات الجامعية الإلكترونية. بالإضافة إلى تحسين شاشات نشر أخبار وإعلانات القبول الفورية على البوابة الإلكترونية بشكل مستمر، كما ستقوم العمادة في نهاية إجراءات القبول النهائي بنشر نسب القبول لكل الطلاب والطالبات في جميع التخصصات، وذلك لتعزيز العدالة والشفافية العالية في نتائج القبول النهائي لدى الجميع.



وأكد د. بصفر على جميع الطلاب والطالبات اتباع الإرشادات المعلنة على موقع العمادة في ما يخص القبول وشروطه وتعليماته، والتأكد من إدخال البيانات المطلوبة وترتيب الرغبات بدقة، وعدم التردد في التواصل مع العمادة عبر وسائل الاتصال المعلنة، حيث خصصت العمادة فريقاً متكاملاً للدعم الفني يعمل على مدار الساعة للرد على أي استفسار أو طلب خدمة توضيحية أو حل أي إشكالية تواجه الطلاب أثناء تقديم طلباتهم إلكترونياً.